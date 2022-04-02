«الدفع بـ6 سيارات شفط».. كسر ماسورة مياه فى الدقى (صور)

شهد شارع عبد المنعم رياض في الدقي انفجار ماسورة مياه، وعلى الفور تواجد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، بـ6 سيارات شفط بالإضافة إلى فرق الصيانة والإصلاح.

وأوضحت الشركة أنه تم قطع المياه بشكل مؤقت لتخفيف ضغطها ولإمكانية الإصلاح، كما تم التنسيق مع إدارة صيانة الطرق لإعادة الشيء لأصله بعد تمام الإصلاح.

وتجرى الآن أعمال الحفر للكشف عن مكان كسر الماسورة، لبدء الإصلاح، وشفط المياه الناتجة عن الكسر، كذلك الدفع بفرق المرور للتنسيق وتيسير حركة المرور.