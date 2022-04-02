السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكراه.. من هو ميخا النبي أحد الأنبياء الصغار في الإنجيل؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بتذكار نياحة ميخا النبى.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إن في هذا اليوم تذكار نياحة ميخا النبى الذي هو احد الأنبياء الصغار بالعهد القديم.

وتقول كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للاقباط الارثوذكس بحي الابراهيمية بمحافظة الاسكندرية، عبر موقعها الرسمي المعتمد كموقع بحثي من الكنيسة إن ميخا اسم عبري معناه "مَنْ كيهوه؟" وهو اسم: سادس الأنبياء الصغار ويسمى المورشتي من مسقط رأسه "مورشة"، وهي قرية بقرب جت، تنبأ في مُلْك اليهود يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا سنة 751-693 ق.م.

وكان معاصرًا لإشعياء الذي يشبه في أسلوبه ونهج كتابته، وقد كتب سفر ميخا.  وتُعَيِّد له الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 24 برمهات، وهو أحد الأنبياء الصغار (ميخا النبي الصغير)، ولم تكن هذه التسمية بسبب صِغَرْ شأن هؤلاء الأنبياء، وإنما لِقِصَر نبواتهم المكتوبة.

وقد كتب السفر ميخا المورشتي، ويتضمن سفر ميخا نبوات بخصوص السامرة وأورشليم وتنبأ بخراب السامرة تمامًا وبخراب أورشليم وسبي سكانها. ويشير عليهم بالتوبة وينبئ برجوع رحمة الله وبركته وغفران خطاياهم وحينئذ يتمجد جبل قدسه وتعترف الأمم بيهوه ربًا لهم وتنتهي الحروب. ونبواته بخصوص المسيح مدققة جدًا فمن جملتها قوله أن المسيح سيولد في بيت لحم اليهودية  وشعره بديع ومعانَيَة عميقة المأخذ.

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي السنكسار الكنسي

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