مواعيد عرض مسلسل «الكبير أوى 6» بطولة أحمد مكى

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد مسلسل الكبير أوى الجزء 6، بالتزامن مع أول يوم رمضان، حيث يحظى المسلسل بالعديد من المتابعين منذ انطلاقه، وهو بطولة الفنان أحمد مكى.

وتدور أحداث المسلسل حول تفاصيل جديدة في حياة الكبير، والحياة فى «المزاريطة» بشكل عام، كما يحتوي هذا الجزء على العديد من المفاجآت المختلفة عن الكبير أوى وأطفاله.

يذاع المسلسل خلال شهر رمضان في الساعة السادسة و20 دقيقة بعد أذان المغرب مباشرة، على أن يعاد المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية إلا عشرة دقائق صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وبحسب ما أعلن فريق عمل المسلسل أنه يتم إلقاء الضوء على التغيرات التي حدثت لشخصيات: «جوني وحزلقوم والدكتور ربيع وأشرف وفزاع وهجرس»، وغيرهم.

وانطلقت اليوم أولى حلقات مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي، وبحسب المواعيد المعلنة فإنه يذاع فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصريًا على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.