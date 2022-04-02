السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن الموسيقار حسن أبو السعود

الموسيقار حسن أبو
الموسيقار حسن أبو السعود

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل حسن أبو السعود الذي بدأ مسيرته كعازف في فرقة الراقصة نجوى فؤاد، وأحبه الموسيقار محمد عبد الوهاب وكان يدعوه إلى عزف بعض روائعه في سهرات بيروت، كما غرم به فريد الأطرش وأصبح عازفه الذي لا يستغني عنه.

وولد حسن أبو السعود فى مدينة المحله الكبرى، عام 1948، حيث بدأ حياته الموسيقية عقب تخرجه في كلية التجارة بجامعة القاهرة 1970، عمل كعازف اكورديون فى "فرقة صلاح عرام" الموسيقية، ثُمَّ سافر بعد فترة إلى اليابان ولبنان وعمل فترات طويلة مع فريد الأطرش.

كما عمل عازفا في فرقة صاحب السلطنة أحمد عدوية، ولحن له عددا من الأغاني، أشهرها "بنت السلطان"، وغيرها من الأعمال التي شكلت وجدان أجيال.

لقى أبو السعود شهرة واسعة وأصبح حديث مصر والوطن العربي، عندما بدأ بأولى برامجه لاكتشاف المواهب "ستار ميكر"، البرنامج الغنائي الذي حيا الشباب وخلق لهم فرصة الغناء والتقديم الموسيقى على مرّ السنوات الأخيرة.

الموسيقى الغربية

وعُرف أكثر وذاع صيته، حين تعلم الموسيقى الغربية في أوروبا وجاء بها إلى مصر وعمل عليه عددا من أعماله الفنية، حتى أصبح من أهم الموسيقيين في مصر والوطن العربي.

له العديد من الأعمال الفنية وشارك في الكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية حيث ألَّف الموسيقى التصويرية لأكثر من 85 فيلم سينمائى، و 35 مسلسل تليفزيونى، وصنع  مئات الأغانى لأشهر فناني الوطن العربي.

أعمال فنية له

دخل البيوت العربية من خلال أعماله المميَّزة منها: " بكيزة وزغلول"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"حنفي الأبهة"، و"شادر السمك"، و"العطار والسبع بنات"، و"العار"، و"جري الوحوش"، و"الكيف"، وغيرها من الأعمال التي خلدت اسمه.

أصبح نقيبا للموسيقيين عام 2004 وتوفى فى 17 أبريل 2007.

مطربون تعاون معهم

تعاون حسن أبو السعود خلال مشواره الفني مع أغلب المطربين مثل "إيهاب توفيق، محمد منير، هاني شاكر، خالد عجاج، سميرة سعيد، حسن الأسمر وآخرين" وساعد عددا من المطربين في بداية مشوارهم الغنائي مثل بهاء سلطان وحمادة هلال، وتميزت ألحانه دومًا بأنها تميل للموسيقى الشرقية الأصيلة.

ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل حسن أبو السعود الموسيقار الراحل حسن أبو السعود حسن ابو السعود الموسيقار محمد عبد الوهاب نجوي فؤاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تكشف طقس الأحد

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

ماجد حبته

فكّة رمضان!

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

خطة التصدى لـ«عمليات رمضان».. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى؟

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية