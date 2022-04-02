في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن الموسيقار حسن أبو السعود

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل حسن أبو السعود الذي بدأ مسيرته كعازف في فرقة الراقصة نجوى فؤاد، وأحبه الموسيقار محمد عبد الوهاب وكان يدعوه إلى عزف بعض روائعه في سهرات بيروت، كما غرم به فريد الأطرش وأصبح عازفه الذي لا يستغني عنه.

وولد حسن أبو السعود فى مدينة المحله الكبرى، عام 1948، حيث بدأ حياته الموسيقية عقب تخرجه في كلية التجارة بجامعة القاهرة 1970، عمل كعازف اكورديون فى "فرقة صلاح عرام" الموسيقية، ثُمَّ سافر بعد فترة إلى اليابان ولبنان وعمل فترات طويلة مع فريد الأطرش.

كما عمل عازفا في فرقة صاحب السلطنة أحمد عدوية، ولحن له عددا من الأغاني، أشهرها "بنت السلطان"، وغيرها من الأعمال التي شكلت وجدان أجيال.

لقى أبو السعود شهرة واسعة وأصبح حديث مصر والوطن العربي، عندما بدأ بأولى برامجه لاكتشاف المواهب "ستار ميكر"، البرنامج الغنائي الذي حيا الشباب وخلق لهم فرصة الغناء والتقديم الموسيقى على مرّ السنوات الأخيرة.

الموسيقى الغربية

وعُرف أكثر وذاع صيته، حين تعلم الموسيقى الغربية في أوروبا وجاء بها إلى مصر وعمل عليه عددا من أعماله الفنية، حتى أصبح من أهم الموسيقيين في مصر والوطن العربي.

له العديد من الأعمال الفنية وشارك في الكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية حيث ألَّف الموسيقى التصويرية لأكثر من 85 فيلم سينمائى، و 35 مسلسل تليفزيونى، وصنع مئات الأغانى لأشهر فناني الوطن العربي.

أعمال فنية له

دخل البيوت العربية من خلال أعماله المميَّزة منها: " بكيزة وزغلول"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"حنفي الأبهة"، و"شادر السمك"، و"العطار والسبع بنات"، و"العار"، و"جري الوحوش"، و"الكيف"، وغيرها من الأعمال التي خلدت اسمه.

أصبح نقيبا للموسيقيين عام 2004 وتوفى فى 17 أبريل 2007.

مطربون تعاون معهم

تعاون حسن أبو السعود خلال مشواره الفني مع أغلب المطربين مثل "إيهاب توفيق، محمد منير، هاني شاكر، خالد عجاج، سميرة سعيد، حسن الأسمر وآخرين" وساعد عددا من المطربين في بداية مشوارهم الغنائي مثل بهاء سلطان وحمادة هلال، وتميزت ألحانه دومًا بأنها تميل للموسيقى الشرقية الأصيلة.