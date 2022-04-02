تحرير 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال حملات بالمحافظات

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية فى توجيه حملاتها الأمنية لمواجهة كل صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت حملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 ألفا و390 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.