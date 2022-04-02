السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى خلال حملات بالمحافظات

حبس
حبس

تواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية فى توجيه حملاتها الأمنية لمواجهة كل صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت حملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 ألفا و390 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

 

الإدارة العامة شرطة الكهرباء وزارة الداخلية التيار الأحكام القضائية

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