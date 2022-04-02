السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. سارة عبد الرحمن زوجة عمرو عبد الجليل في مسلسل «مكتوب عليا»

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

انتهت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن من تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «مكتوب عليا» للنجم أكرم حسنى والمقرر عرضه حصرياً على قناة dmc ومنصة watch it خلال شهر رمضان.

وتجسد سارة دور فتاة جميلة تدعى مريم تخون زوجها الفنان عمرو عبدالجليل خلال أحداث المسلسل وتورط الفنان أكرم حسني في الأحداث وتتوالى تباعا.
مسلسل «مكتوب عليا» تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

وتدور أحداث مسلسل "مكتوب عليا" حول «جلال» أكرم حسنى تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

وتحدث مخرج المسلسل خالد الحلفاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع إنجي القاضي عبر قناة dmc، أن فكرة «مكتوب عليا» للفنان أكرم حسني وعمرو عبد الجليل ومجموعة من الفنانين، هي فكرة جديدة وغريبة نوعا ما، مردفا: «لم أر فكرة المسلسل من قبل، لاسيما كونها في سكة كوميدية».

وأضاف الحلفاوي أنه تعامل مع الفنان أكرم حسنى في مسلسل «الوصية» من قبل، ولكن يتعامل لأول مرة مع الفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك الفنانة هنادي مهني في أعمال فنية، وحتى الآن تم الانتهاء من 50% من تصوير المسلسل.

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