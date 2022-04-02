السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أحداث النهاردة| قوافل طبية للدول الإفريقية وانتهاء مشروع نقل وترميم مشهد آل طباطبا

الرئيس
الرئيس

شهدت الوزارات المصرية ومختلف الجهات والقطاعات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا وملحوظًا، خاصة في إطار تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا مجالات التعاون مع الدول الإفريقية بتوجيهات رئاسية، والتي نستعرضها معكم في التقرير الآتي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبّر من خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على الشعبين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات.

https://www.dostor.org/4046697

انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من مشروع إنقاذ ونقل وترميم مشهد آل طباطبا بموقعه الجديد قرب المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنقاذ وحماية المشهد الذي كان يعاني من سوء حالته المعمارية بسبب ارتفاع منسوب المياه الكبريتية بموقعه القديم على حافة بحيرة عين الصيرة، حيث بلغ ارتفاع المياه به حوالي 2.70 متر مما أثر على حالته الإنشائية، لذلك كان من الضروري فك ونقل المشهد إلى مكان بعيد وآمن، حفاظًا عليه، مع اتباع كل الأساليب العلمية المتعارف عليها أثناء فكه ونقله.
https://www.dostor.org/4046629

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا جديدًا من إصداره الرابع "أرقام X  الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

https://www.dostor.org/4046659

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة WTTC، إن قرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بإزالة إشعار صحة السفر عن الرحلات البحرية هو اعتراف مستحق بأن الصناعة كانت تبحر بالملايين من مسافرين لعدة أشهر ببروتوكولات عالية الفعالية تجعل الإبحار بين أكثر أشكال التواصل الاجتماعي والسفر أمانًا في العالم.

https://www.dostor.org/4046658

استمرارا لاستراتيجية التطوير التى تنتهجها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية داخل وحداتها من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة داخلها، وبناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، والمتابعة المستمرة من الاستاذ الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وفى إطار التعاون المثمر بين كل وحدات الهيئة تم اليوم افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمبنى الطوارئ بمستشفى شبين الكوم التعليمى، والتى تقوم بعمل القسطرة المخية لأول مرة داخل مستشفيات محافظة المنوفية.

https://www.dostor.org/4046769

الوزارات المصرية اليوم السبت التنمية المستدامة المشروعات القومية الافريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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