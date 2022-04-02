المؤبد لعاطل قتل زوجته بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته بعد أن أشعل النيران في جسدها، ما أسفر عن وفاتها ووفاة جنين كان بأحشائها بسبب مشادة كلامية وقعت بينهما بدائرة قسم شرطة الرمل.

وترجع أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 33256 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إذ تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إذ تلقى إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة سيدة وبها أثار حريق داخل منزلها.

وبالانتقال والمعاينة تم العثور على جثة ر. ر. س، ربة منزل، وتبين أن مرتكب الواقعة ح. ع. ع، زوجها وتبين أن المتوفاة كانت تحمل جنين فى أحشائها وأن الحمل مر عليه 5 شهور تقريبًا.

وأفادت التحريات التي جاءت بإشراف ضباط المباحث الجنائية بقسم شرطة الرمل ثان، ان السبب وراء الحادث كان مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية دفعت الزوج لسكب مادة سريعة الاشتعال، عبارة عن بنزين، على جسدها.