مصرع شخص إثر تعدى آخرين عليه بطلقات نارية بالشرقية

لقى شخص مصرعه، بعد أن تعدى عليه آخرين، بطلق نارى أودى بحياته، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الحسينية، بمصرع “محمد.ع.م”، إثر إصابته بطلق نارى على يد أشخاص تعدوا عليه، وتبين إصابته بطلقات نارية بالصدر والظهر، فارق الحياة على أثرها فى الحال، وتم نقله لمستشفى الحسينية “جثة هامدة”.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.