استعدادًا لموسم الصيف.. مصيف بلطيم بكفر الشيخ يتحول للوحة فنية رائعة

ظهرت مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ في أبهى صورها عقب أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة، والتي لم يتم الانتهاء منها، إضافة لتزين جدرانها وميادينها وأشجارها بأيدي طالبات وطلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، استعداداً لعيد الفطر المبارك، وأعياد الربيع وموسم صيف 2022.

وأكد هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، أنه قد تم توفير الأدوات للطلاب والطالبات بناء على توجيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة المصيف، ضمن الخطة التي وجه به محافظ كفر الشيخ، موجها الشكر للطلاب والطالبات وهيئة التدريس للمشاركة.

جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وهاني ندا نائب رئيس المدينة، وعمار الكرش مساعد رئيس المدينة،وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الفرقة الرابعة لتنفيذ بعض الرسومات والأشكال التجميلية بمصيف بلطيم.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، نفذ الطلاب والطالبات بعض الأشكال التجميلية والرسومات بالعديد من أحياء ومناطق المصيف، وبالجزيرة الوسطى وبعدد من الشواطئ، ومحولات الكهرباء، وبعض الأشكال بمداخل المدينة بالميادين، وعلى جدران المساجد والمصالح الحكومية.

وأضافت شاكر، تحرص محافظة كفر الشيخ والجامعة على تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما في كل المجالات ومن بينها تنفيذ مشروعات تخرج طلاب قسم التربية الفنية بتزيين وتجميل المدن والرسم على الأشجار، مؤكدة أن الهدف تعلم الطلاب وتدريبهم، وغرس خدمة المجتمع، من خلال دهان ورسم أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات الأرضية، وتزيين الأشجار، ورسم جداريات.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.