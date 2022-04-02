السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادًا لموسم الصيف.. مصيف بلطيم بكفر الشيخ يتحول للوحة فنية رائعة

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

ظهرت مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ في أبهى صورها عقب أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة، والتي لم يتم الانتهاء منها، إضافة لتزين جدرانها وميادينها وأشجارها بأيدي طالبات وطلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، استعداداً  لعيد الفطر المبارك، وأعياد الربيع وموسم صيف 2022.

وأكد هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، أنه قد تم توفير الأدوات للطلاب والطالبات بناء على توجيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة المصيف، ضمن الخطة التي وجه به محافظ كفر الشيخ، موجها الشكر للطلاب والطالبات وهيئة التدريس للمشاركة.

جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وهاني ندا نائب رئيس المدينة، وعمار الكرش مساعد رئيس المدينة،وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الفرقة الرابعة لتنفيذ بعض الرسومات والأشكال التجميلية بمصيف بلطيم.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، نفذ الطلاب والطالبات بعض الأشكال التجميلية والرسومات بالعديد من أحياء ومناطق المصيف، وبالجزيرة الوسطى وبعدد من الشواطئ، ومحولات الكهرباء، وبعض الأشكال بمداخل المدينة بالميادين، وعلى جدران المساجد والمصالح الحكومية.

وأضافت شاكر، تحرص محافظة كفر الشيخ والجامعة على تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما في كل المجالات ومن بينها تنفيذ مشروعات تخرج طلاب قسم التربية الفنية بتزيين وتجميل المدن والرسم على الأشجار، مؤكدة أن الهدف تعلم الطلاب وتدريبهم، وغرس خدمة المجتمع، من خلال دهان ورسم أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات الأرضية، وتزيين الأشجار، ورسم جداريات.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الصيف بلطيم عيد كفر الشيخ طالبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

«ارتفاع فى الحرارة ونشاط أتربة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل