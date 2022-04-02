السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يوافق على تكليف 183 كادرا طبيا بأسيوط والدقهلية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تم الانتهاء من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 103 كوادر طبية للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، منهم 90 أخصائي طب أسنان، و 13 أخصائي علاج طبيعي، وذلك بموازنة المديرية للعام المالي الحالي.

وذكر بيان الجهاز أن تم الانتهاء أيضا من الموافقة على تكليف 80 أخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وذلك بموازنة المديرية للعام المالي الحالي 2021/ 2022.

ويشمل التكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

وقال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن أجور العاملين بالدولة ارتفعت 8 مرات منذ إطلاق خطة الإصلاح الإداري وتطبيق قانون الخدمة المدنية فى عام 2015 وحتى عام 2022، والتي شهدت صرف علاوات دورية وحوافز وزيادة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، سواء للجهات المخاطبة وغير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن الحكومة حرصت على ربط الزيادة في نسبة العلاوات السنوية بمعدلات التضخم فى الأسعار تخفيفًا عن كاهل الموظفين، حيث تمت زيادة نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية من 5% عام 2015 لـ7% عام 2016، ثم 8% عام 2022.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط أخصائي طب أسنان خريجي كليات الطب والصيدلة

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