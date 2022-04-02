السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» منتصف أبريل الجاري

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، منتصف أبريل الجاري، الموافق 15 من الشهر.

وقررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دخول 450 ألف أسرة جديدة من الأسر الأولى بالرعاية إلى الدعم النقدي، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي ارتفعت منذ عام 2014 من 1,68 مليون أسرة تضم 6,4 مليون فرد 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500%.

أما عن إجراءات الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لابد من التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم عدد من المستندات المطلوبة وهي:-

-صور من بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
-صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.
-صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
-صورة من بطاقة التموين إن وجدت، مميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

-قيد من المدراس لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
-صورة من شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
-صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
-صورة من إقرار الوصاية للأيتام.
-صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

جدير بالذكر، أن تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الرقم القومى بطاقة التموين نيفين القباج الأسر الأولى بالرعاية الدعم النقدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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