«الكنيسة الكاثوليكية» تحيى ذكرى رحيل الطوباوي ليوبولدو من غايش

تحيى الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكرى رحيل الطوباوي ليوبولدو من غايـش، وروى الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: ولد جيوفاني كروسي في غايشي في أبرشية بيروجيا عام 1733م بإيطاليا، وانضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية في سن الثامنة عشرة، واتخذ اسم ليوبولدو، وبعد الدراسات الفلسفية واللاهوتية سيم كاهناً عام 1757م، ثم عين مدرسًا للفلسفة واللاهوت.

وتابع: عندما طُلب منه إلقاء عظات الصوم في الكنائس المحلية ، قدم أول دليل على مواهبه الرائعة كواعظ ؛ وقد تم اختياره بعد ذلك كرئيس للبعثات في الولايات البابوية، عندما غزت القوات الفرنسية روما في عام 1808، تم قمع الأديرة، فاضطر ليوبولدو، الذي كان في ذلك الوقت أكثر من خمسة وسبعين، إلى الفرار واللجوء إلى كوخ بالقرب من سبوليتو، حيث واصل نشاطه الرعوي بكل همة ونشاط.

وأضاف أنه قبض عليه وطلب منه أداء قسم الولاء للحكومة الجديدة، التي كانت تضطهد الكنيسة ورجال الدين. فرفض بشدة أداء القسم، فقد سُجن لبعض الوقت، لكن سرعان ما تم الإفراج عنه وتمكن من العودة إلى رسالته في الوعظ والتبشير ومساعدة الفقراء وتعزية الحزاني وكان يعطي اهتماما كبيرا بالمسنيين والمهمشين، نُسبت إليه موهبة النبوة وقيل إن ظواهر غريبة حدثت أثناء عظاته رأسه، على سبيل المثال، غالبًا ما كان يتوج بالأشواك. عندما غادر الفرنسيون إيطاليا، بدا على الفور بإعادة تنظيم الكنائس والأديرة، وساعد أيضا المؤمنين في بناء منازلهم المنهدمة.

وتوفي 2 أبريل 1815 بعد أن كرس حياته الطويلة للوعظ والأعمال الرعوية الأخرى.

واختتم حديثه قائلاً: أنه تظهر مذكراته أنه على مدار سبعة وأربعين عامًا قام بالوعظ بثلاثمائة وثلاثين إرسالية منتظمة، استمرت كل منها عادةً خمسة عشر يومًا وألزمه بإلقاء ثلاث أو أربع عظات يوميًا. قام بتنظيم وترميم مراحل درب الصليب في أكثر من مائة كنيسة. تم تطويبه عام 1893من قبل البابا لاون الثالث عشر.