الصين تسجل 2129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، أن البر الرئيسي سجل 2129 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مقابل 1827 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن 2086 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقابل 1787 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 7869 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 5559 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.