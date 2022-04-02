السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. كواليس شخصية صبرى فواز فى «الاختيار 3»

صبري فواز
صبري فواز

يجسد الفنان صبري فواز، في مسلسل الاختيار 3، والذي ستبدأ أولى حلقات مساء غد السبت، في أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2022.

 

ويعرض مسلسل الاختيار 3، من خلال تلفزيون الشارقة في رمضان، الساعة 9:15 م بتوقيت مصر، بجانب عدد من القنوات المصرية الناقلة له من خلال أون واون دراما، وعرضه أيضًا على منصة واتش إت الإلكترونية.

صبري فواز 


وأظهر «البرومو» الدعائى نجاح مخرج العمل بيتر ميمى فى تقديم مشاهد جسدت مظاهرات الشعب المصرى فى ٢٠١٣ بطريقة تقترب من الحقيقة، بمشاركة آلاف من «المجاميع»، وظهر كل من أمير المصرى ومحمود البزاوى وهما يقودان بعضًا منها.


يسابق أبطال وصناع العمل الزمن للانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد للمسلسل قبل دخول شهر رمضان المبارك 2022، ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق للانتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل.


ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.


ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لإنهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل، ويقوم حاليًا بعمل مونتاج لعدد من اللقطات الخاصة لطرح البرومو الدعائي للعمل في الأسبوع الثاني من شهر مارس في إطار الحملة الدعائية للمسلسل.

صبري فواز الفنان صبري فواز مسلسل الاختيار الاختيار 3 مسلسلات رمضان 2022

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