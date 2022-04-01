أشرف زكى ومنير مكرم أول الحضور فى عزاء شقيق عفاف شعيب

وصل، منذ قليل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لتقديم واجب العزاء في محمود شعيب شقيق الفنانة عفاف شعيب والذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

وكانت الفنانة القديرة عفاف شعيب، قد أعلنت الأربعاء الماضي وفاة شقيقها وتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

كما نعى الفنان محمود عامر شقيق الراحلة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "شقيق الفنانة الكبيرة عفاف شعيب في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله والدوام لله خالص العزاء والمواساة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكانت الفنانة عفاف شعيب أعلنت، أمس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إقامة العزاء اليوم الجمعة، حيث كتبت: "سبحان من له الدوام عزاء اخي محمود شعيب غدًا بإذن الله في الحامدية الشاذلية وشكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".