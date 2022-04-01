سائق سيارة يدهس طفلا فى منشأة ناصر ويفر هاربًا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط قائد سيارة دهس طفلا وتمكن من الهرب في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة الطفل المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وفحص علاقات الأسرة ومعرفة هل توجد خصومة مع أحد من عدمه، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار السائق والسيارة المستخدمة في الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بدهس سيارة لطفل ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «يونس ر م» 3 أعوام، وكشفت التحريات أنه أثناء لهو الطفل في الشارع دهسته سيارة مسرعة وتمكن قائدها من الهرب، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أوصاف السيارة وضبط وإحضار قائدها لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.