الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. بدء العمل بمأمورية الشهر العقارى بـ«مول سيتى ستارز»

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

يبدأ، غدًا السبت، تنفيذ قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإنشاء مأمورية للشهر العقاري يكون مقرها داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، وحمل رقم 1635 لسنة 2022، على أن تنشأ مأمورية للشهر العقاري والتوثيق باسم "مأمورية شهر عقاري مدينة نصر ثان" تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، يكون مقرها داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر الكائن بشارع فاطمة بنت مبارك متفرع من شارع عمر بن الخطاب قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار، أن يشمل اختصاص المأمورية الحدود الإدارية لقسم شرطة مدينة نصر ثان، على أن يعدل اختصاص مأمورية شهر عقاري مدينة نصر بإخراج قسم شرطة مدينة نصر ثان من اختصاصها بحسب الحدود الإدارية لكل منهما، ويعمل بذلك القرار اعتبارا من 2 أبريل.

وزير القاهرة محافظ عقار قسم شرطة إنشاء محافظة القاهرة مدينة نصر وزير العدل شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

سلطنة عمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة