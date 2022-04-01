بعد إلغاء القيود.. المملكة المتحدة تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية ONS، أن مستويات الإصابة بفيروس كورونا بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث يُعتقد أن واحدًا من كل 13 مصابًا بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير، والذي جاء بالتزامن مع إلغاء جميع القيود الاحترازية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن أحدث الأرقام كشفت أيضًا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة ارتفع بنحو 650 ألفًا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تشير التقديرات إلى إصابة 4908.900 شخص بفيروس كورونا في الأسبوع الأخير.

ووفقًا لأحدث المعلومات من ONS ، بناءً على المسحات التي تم جمعها من أسر تم اختيارها عشوائيًا ، يقدر أن 7.6 ٪ من السكان في إنجلترا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 26 مارس اي بما يعادل 4.123 مليون شخص.

وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم هو الأعلى الذي سجله الاستطلاع منذ أن بدأ النظر في الوضع خلال شهر أبريل من عام 2020، ويتجاوز الرقم المرتفع السابق في بداية عام 2022، عندما قُدر أن 1 من كل 15 شخصًا في إنجلترا مصاب بالفيروس.

وكشف التحليل الإضافي أن مستويات الإصابة قد ارتفعت في جميع مناطق البلاد، لكنها كانت الأعلى في جنوب غرب إنجلترا، حيث تشير التقديرات إلى إصابة 9.4٪ من السكان بالفيروس في الأسبوع الأخير.

وتشير البيانات أيضًا إلى أنه في حين أن مستويات الإصابة قد استقرت بين الأطفال والشباب ، إلا أنها استمرت في الارتفاع بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا وأكثر في الأسبوع المنتهي في 26 مارس.

كما أكدت الصحيفة أنه يُعتقد أن حوالي 8 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 49 عامًا و 6.6٪ ممن تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر أصيبوا بالفيروس في الأسبوع الأخير - وهو رقم قياسي أعلى بالنسبة للفئة العمرية.