لعدم التزامهم بالحضور.. محافظ الشرقية يحيل العاملين بالوحدات الصحية إلى التحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة إلى التحقيق لعدم التزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف.

وكان عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجان المُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت الصحية لمتابعة انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

ورصدت أعمال اللجان عدم حضور ٢٤ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بالزقازيق، وعدم حضور ٤ من العاملين في الوحدة الصحية (بزور أبو الليل) التابعة لإدارة أولاد صقر الصحية، وعدم حضور ٥ من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية الحمادة التابعة لإدارة أولاد صقر الصحية وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين ١ من العاملين بالوحدة بما يفيد الغياب.

كما تم رصد عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد بما يفيد الغياب قرين ١٢ من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية الجديدة التابعة لإدارة منيا القمح الصحية، وعدم تواجد ١ من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية المحمدية التابعة لإدارة منيا القمح الصحية وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين ٢ من العاملين بالوحدة بما يفيد الغياب، و عدم تواجد طبيب بشري ومسؤول السجلات المختص بالوحدة الصحية بسماكين الغرب التابعة لإدارة الحسينية الصحية.

وقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة باستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب لتحقيق الانظباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.