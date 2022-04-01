روسيا: 342 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 19 ألفا و164 إصابة يومية جديدة و342 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وقال المقر في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 19 ألفا و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و342 وفاة".

وأضاف أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، يرتفع إجمالي الإصابات في روسيا إلى 17 مليونا و862 ألفًا و89 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 369 ألفًا و64 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.