الأنبا باسيليوس يترأس الاجتماع العام للصلاة بالمنيا

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، الاجتماع العام للصلاة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الاجتماع الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الاجتماع المبارك. بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم مع المرنم فادي غايس، وكورال يسوع الملك، ثم أعطى الأنبا باسيليوس كلمة العظة بعنوان "الحروب الروحية".

يذكر أنه أقيمت الرياضة الروحية بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك يومي الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين من مارس.

وألقى الأب ناصر كرومل الفرنسيسكاني تأملات الرياضة الروحية حول سفر نشيد الأنشاد الإصحاح الثاني بعنوان "قومي يا خليلتي أو يا حبيبتي".



من هو الأنبا باسيليوس فوزي؟

وحصل على بكالوريوس الآداب من جامعة القاهرة عام 1978، رُسم كاهنًا بوضع يد الأنبا أنطونيوس نجيب في 28 مارس 1980 و في نفس العام عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بالمنيا وكذلك تلقى دروسه في الفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي.

وفي 1983 عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمغاغة، وبعد ذلك في 1989 عُين راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك في المنيا.

تم انتخابه في 14 يونيو 2019 أسقفًا لسوهاج ورُسم بوضع يد البطريرك إبراهيم إسحاق سدراك والأساقفة أنطونيوس نجيب، وكيرلس كمال وليم سمعان، ويوسف أبوالخير، ومكاريوس توفيق، وبطرس فهيم، وعمانوئيل بشاي، وتوماس عدلي، وبقي أسقفًا على سوهاج إلى أن تم تعيينه أسقفًا للمنيا في 3 نوفمبر 2020 وأجلس على كرسي الأسقفية في 13 نوفمبر 2020 بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وقد شارك الأنبا باسيليوس فوزي برسامة الأساقفة هاني نصيف ودانيال لطفي في 2019، وبشارة جودة في 2020، وتوما حبيب في 2021.