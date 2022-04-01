استقرت أسعار زيوت الطعام في قيمتها السعرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 أبريل 2022، بالأسواق المحلية لدى التجار لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، على الصعيد المحلي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد تراجعت عقود شهر أبريل لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات الجمعة ببورصة ماليزيا.

أسعار زيوت الطعام بالطن اليوم الجمعة 2022

استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلية، لتسجل القيمة الشرائية للطن 35,000 جنيه ، وثبت سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 31,200 جنيه، واستقرت أسعار زيت الذرة الخام في السوق المحلية، ليسجل سعر الطن 33 ألف جنيه ، كما ثبتت أسعار زيت الذرة المكرر أيضًا بالسوق المصري، ليصل سعر الطن إلى 38 ألف جنيه ،واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 36,000 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك اليوم الجمعة

استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة كريستال (800 مل) 39 جنيهًا، وسجل زيت عباد الشمس كريستال (2.2 لتر) نحو 80 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس كريستال (800 مل) 35 جنيهًا.

أسعار زيوت الطعام عند التاجر اليوم الجمعة

أسعار الزيوت في بورصة ماليزيا

زيت النخيل

تراجع عقد زيت النخيل الماليزي RBD، تسليم إبريل عند إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا اليوم الجمعة، وسجل ماقيمته 1647.5 دولار للطن.

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زيت الأولين

تراجع عقد زيت الأولين عند إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا، وسجل ماقيمته 1650 دولارًا للطن.

استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة كريستال (800 مل) 39 جنيهًا، وسجل زيت عباد الشمس كريستال (2.2 لتر) نحو 80 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس كريستال (800 مل) 35 جنيهًا.

أسعار الزيوت في بورصة ماليزيا

زيت النخيل

تراجع عقد زيت النخيل الماليزي RBD، تسليم إبريل عند إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا اليوم الجمعة، وسجل ماقيمته 1647.5 دولار للطن.



زيت الأولين

تراجع عقد زيت الأولين عند إغلاق الجلسة الصباحية في بورصة ماليزيا، وسجل ماقيمته 1650 دولارًا للطن.