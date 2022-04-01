الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هدية الرئيس.. «الداخلية» تُشارك في الاحتفال بيوم اليتيم

هدية الرئيس
هدية الرئيس

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم بتنظيم زيارات لدور رعاية أطفال أيتام ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا استقبالهم بعدد من المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوي لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين. 

ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

وزارة الداخلية الاحتياجات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة الدور المجتمعي المنشأت الشرطية دور الرعاية

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وائل لطفي

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