الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكك الحديدية تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
 

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

 أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ١١٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

 ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات ستقل بنسبة كبيرة وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق وهو ما يساعد في عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

السكة الحديد التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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