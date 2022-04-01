بينهم طفل.. القدر ينقذ 3 من الموت في حادث مروري بطريق سمسطا

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، في اتجاه أسيوط بدائرة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، و أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

و تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه أسيوط بدائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف.

و انتقلت سيارتى إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، واستقبل مستشفى سمسطا المركزى "محمد حسني أحمد" 32 سنة سائق، مصاب جروح و كدمات، و"حسام محمد حسني" 6 سنوات مصاب جروح وكدمات، و"أحلام محمد أحمد" 30 سنة جروح وكدمات، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.