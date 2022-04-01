الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا جوزيف بالكاتدرائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمتابعة الأمور الرعوية وشئون الإيبارشيات قبيل عيد القيامة المجيد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا، ومعه فريق الخدمة بالدول الأربعة التي يخدم بها نيافته، وهي ناميبيا وزيمابوي وبتسوانا ومالاوي، حيث عرضوا على قداسة البابا نشاط الكنيسة القبطية وخدمتها التنموية في هذه الدول، والتي تقدمها الكنيسة هناك باسم مصر.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة مرور سنة على بدء نيافة الأنبا جوزيف خدمته بهذه الدول عقب سيامته أسقفًا في مارس من العام الماضي.

كان قداسة البابا قد التقى نيافة الأنبا جوزيف في وقت سابقٍ اليوم قبل أن ينضم إلى اللقاء قريب الخدمة العامل معه.

قداسة البابا يستقبل الأنبا دانيال الأنبا بولا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أمس، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس، حيث تمت مناقشة عددًا من الموضوعات الرعوية.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا توماس

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، وذلك عقب عودته من الزيارة الرعوية التي قام بها إلى أستراليا، حيث قدم تقريرًا شفاهيًّا لقداسة البابا عن الخدمة في ملبورن.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا يواقيم

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، الذي ناقش مع قداسة البابا بعض الأمور الرعوية، التي تقع في نطاق خدمة نيافته.

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية عيد القيامة المجيد

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