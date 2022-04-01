الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة مواطنة سقطت من الخامس في السيدة زينب

جثة
جثة

أصدرت النيابة العامة في السيدة زينب اليوم الجمعة، أمرا يصرح بدفن مسنة سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كما أصدرت النيابة العامة، تكليفا للمباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة سيدة زينب تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من عقار سكنى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى “ز.ر”، 60 سنة أسفل عقار سكنى، إثر إصابتها بتهشم فى الجمجمة، وكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة السيدة زينب سقوط سيدة رجال المباحث يوم الجمعة الطابق الخامس العثور على جثة

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