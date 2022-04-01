النيابة تصرح بدفن جثة مواطنة سقطت من الخامس في السيدة زينب

أصدرت النيابة العامة في السيدة زينب اليوم الجمعة، أمرا يصرح بدفن مسنة سقطت من شرفة شقتها بالطابق الخامس، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كما أصدرت النيابة العامة، تكليفا للمباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة سيدة زينب تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من عقار سكنى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى “ز.ر”، 60 سنة أسفل عقار سكنى، إثر إصابتها بتهشم فى الجمجمة، وكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.