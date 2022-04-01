الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ488 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 488 مليونا و438 ألفا و361 إصابة.
وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و143 ألفا و65 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.9 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ979 ألفًا و869 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ659 ألفا و769 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و129 وفاة.

جونز هوبكنز كورونا الاصابات فيروس كورونا

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