الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجنائية الدولية» تفتح مكتبا بفنزويلا للتحقيق فى انتهاكات لحقوق الإنسان

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

تتجه المحكمة الجنائية الدولية لفتح مكتب في فنزويلا في إطار تحقيقها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للسلطة عام 2017، حسب ما أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال خان إلى جانب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس "إنها خطوة مهمة جدا ومعبرة جدا. إنها ليست شيئا للاستعراض. إنه شيء ملموس سيسمح لي بالوفاء بمسؤولياتي".

في نوفمبر أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في كراكاس، إلى جانب مادورو أيضا، أنه سينتقل من مرحلة التحقيق الأولي الذي فُتح عام 2018 إلى التحقيق الرسمي. في الوقت نفسه، وقعت المحكمة وكراكاس مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها فنزويلا اتخاذ "إجراءات" تسمح للمحكمة الدولية بالعمل.

وقال مادورو "سيكون لدى فنزويلا الآن هذا المكتب الذي سيسمح لنا بالحصول على مستوى فعال من الحوار (...) ومستوى من المساعدة التقنية التي ستتيح لمذكرة التفاهم الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر أن تأخذ مسارها".

كما تم الاتفاق على أن تمنح فنزويلا تأشيرات متعددة الدخول لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

ولقي زهاء 100 شخص مصرعهم خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2017 قُمِعت بعنف.

وكانت المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا اعتبرت أن هناك عناصر تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مشيرة إلى "تقاعس" السلطات الفنزويلية عن إجراء تحقيق.

تحقيق حقوق الانسان الدولى فنزويلا الجنائية الدولية انتهاكات الجنائية الدولى

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