الجزائر تسجل 9 وفيات بكورونا و7 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وأفادت الصحة الجزائرية في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي، بارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 265671 إصابة، فيما ثبت إجمالي ضحايا الفيروس عند 6874 حالة.

وذكرت الوزارة أنه قد تماثل 7 مرضى للشفاء، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178288، فيما يتواجد 5 مرضى بالعناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

ودعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنّب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وسجلت الجزائر، أمس الأربعاء، 11 إصابة جديدة بكوفيد ـ 19 دون تسجيل أي حالات وفاة.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 486 مليونا و873 ألفا و764 حالة.

أضافت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و138 ألفا و383 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.9 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ979 ألفا و869 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ659 ألفا و769 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و129 حالة.

وظهر فيروس كورونا أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.