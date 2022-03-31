الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«578 فعالية فكرية وفنية».. برنامج هيئة قصور الثقافة في رمضان

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، 578 فعالية فكرية وفنية وإبداعية بجميع محافظات الجمهورية منها سور القاهرة الشمالي الذى يشهد عرض فيلم تسجيلى بعنوان القاهرة القديمة التاريخية من إنتاج المركز القومى للسينما، أوبريت هنا القاهرة ، فرقة أوبرا عربى ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى.

وفي سياق متصل، يستضيف مسرح الطفل بسور القاهرة الشمالي عروضا فنية متخصصة وفرق خارجية فنية منها أوركسترا الانامل الصغيرة (صندوق التنمية الثقافية)، عروض سينمائية للأطفال من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، مسرحية مملكة القرود لفريق العرائس بقصر ثقافة جاردن ستي للطفل، عرض كورال أطفال، مسرحيات الفراشات - احكى يا جدو - الزهور الجميلة - الوردة الزرقاء - دندش وأصحاب العصفورة لفريق العرائس بقصر ثقافة جاردن سيتي للطفل ، عرض ماريونت ، عروض فنية لفرق "الموسيقى العربية –الموسيقى والغناء الشعبى-الأراجوز المصري والعرائس –كورال أطفال  – فرقة كورال أطفال ذوى القدرات الخاصة ، التخت الشرقي ، الى جانب مجموعة متنوعة من عروض فرق الفنون الشعبية بمختلف ربوع مصر منها التنورة التراثية، بورسعيد ، الآلات الشعبية، أسوان ، الإنشاد الدينى ، الشرقية ، العريش ، السيرك القومي ، الحرية ، بنها للموسيقى العربية، المنيا ، توشكى التلقائية ، مطروح ، السباعية للإنشاد الديني ، الوادي الجديد ، مصطفي كامل للموسيقي العربية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، أسيوط ، النيل للموسيقى والغناء الشعبى ، الإسماعيلية ، وغيرها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مسرح الطفل سور القاهرة الشمالي صندوق التنمية الثقافية عروض سينمائية كورال أطفال

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