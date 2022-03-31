«مكالمات مجانية طول اليوم».. «فودافون» تعوض 10 ملايين عميل بعد سقوط الشبكة

أعلنت شبكة فودافون مصر أنها واجهت أمس عطلا فنيا نتج عن قطع أحد الكابلات، ما أدى إلى تأثر الخدمة لدى 10 ملايين من إجمالي 44 مليون عميل، لمدة ساعة من الثانية ظهرا.

وقالت الشركة في بيان لها، إن غرفة العمليات التابعة لها قامت بمتابعة الموقف فور حدوثه وسعى المهندسون إلى العمل على إيجاد حلول سريعة لحل العطل.

وأضاف: «الحل التقني الأمثل والأسرع لعودة الخدمة هو عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت حتى رجوع الكابل لحالته الأصلية».

وقررت الشركة الأخذ بهذا الحل وتحمل كافة عواقبه المالية للإسراع بعودة الخدمة، وبالفعل تم إصلاح العطل وعادت الخدمة في أقل من ساعة.

وتابعت: «قدمت فودافون طلبا لجهاز تنظيم الاتصالات للحصول على موافقة بتعويض العملاء الذين تأثروا وتقديم مكالمات مجانية لهم طوال اليوم الخميس 31 مارس 2022، واستجاب الجهاز، كما تم إرسال رسالة نصية لـ10 ملايين عميل اليوم لإبلاغهم بالتعويض وتوضيح أسباب العطل الفني».