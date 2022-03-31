الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة طيور الجنة 2022.. أبرز برامج قناة Toyor Al janah

طيور الجنة
طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة 2022 من الكلمات التي تزداد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الأخيرة خاصة مع اقتراب قدوم رمضان ومحاولة إلهاء الأطفال.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث قناة Toyor Al janah عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وأبرز ما يعرض عبر شاشتها.

تردد قناة طيور الجنة 2022

يستطيع جميع أولياء أمور الأطفال ضبط إشارة بث قناة Toyor Al janah على القمر الصناعي المصري نايل سات لمحاولة إلهاء أطفالهم الذين يتعلمون الصيام حديثا طوال شهر رمضان المبارك 1443 عبر الإحداثيات التالية:-

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11315.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • معدل الترميز : 27500.
  • الجودة : HD.

أو عبر الإحداثيات التالية للحصول على شاشة ذات جودة عالية للصوت والصورة طوال فترة البث :-

  • القمر الصناعي : عرب سات.
  • التردد : 11310.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • معدل الترميز : 3000.

فقرات قناة Toyor Al janah 

تعرض قناة طيور الجنة مجموعة مميزة من أغاني وأناشيد الأطفال والرسوم المتحركة حيث تعد أحد القنوات الفضائية المنوطة بمخاطبة الأطفال في الوطن العربي من سن 6 شهور وحتى 10 سنوات تتميز جميع الفقرات المقدمة عبر شاشتها بغرس الأخلاقيات والقيم الإسلامية في نفوس الأطفال بحيث يتربوا عليها وتصبح جزءا من تعاملاتهم اليومية.

وطرحت القناة نسخة إنجليزية والفرنسية عبر شاشة موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب وتهدف إلى مخاطبة الأطفال الذين يتعلمون باللغات في المدارس الأجنبية استمرار لمسيرتهم الفنية الهادفة إلى تربية أطفال الوطن العربي في جميع الدول بل أن أبطال القناة سافروا إلى معظم الدول وعرضوا ممجموعة مميزة من أعمالهم الهادفة على الأطفال.

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أبرز برامج قناة Toyor Al janah

يرغب الملايين في ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 ببرامج القناة والتي من أبرزها: 

  • طيور الجنة في عيونهم.
  • الرسام الصغير.
  • مناجاة.
  • رياضة * رياضة.
  • ورتل القرآن.
  • رمضانيات.
  • من أنا.
  • الحروف الهجائية.
  • نصائح رمضانية.
  • حكايات جنى.
  • كواليس.
  • ماما قالت.
  • نشرة أخبار الدار.
  • أنا أحبكم.
  • مغامرات كامبنج.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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