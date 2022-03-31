الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى مدينة نصر

اسعاف
اسعاف

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى مدينة نصر، وتم نقل المصابة إلي المستشفى. 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق أمام سوق السيارات فى الحى العاشر بمدينة نصر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلي المستشفى. 

 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اليوم الخميس صدمتها سيارة المصابة المستشفى غرفة عمليات شرطة النجدة

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