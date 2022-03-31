الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: مصر تدير ملف التغيرات المناخية بكل حكمة وثقة من أجل إنقاذ العالم

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

أشاد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالاتفاقية التي وقعت صباح اليوم الخميس بين "صندوق مصر السيادي"، و"صندوق الاستثمار النرويجي"، وشركة "سكاتك" النرويجية، للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل أجهزتها  تدير ملف التغيرات المناخية بكل حكمة وثقة من أجل إنقاذ العالم من أثار هذا التغيير.

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن هذا التعاون سيعمل على تعزيز و تنويع إمدادات الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، بجانب دعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر ٢٠٢٢، يعد بمثابة حدث تاريخي يكشف حجم ودور مصر بين الدول، مؤكدا ان مصر قادرة علي خروج قمة تليق بمصر وبنتائج ستغير مصير الدول للأفضل.

وأشار النائب إلى التجهيزات التي تجري حاليا لاستقبال مصر مؤتمر التغيرات المناخية، للحد من الانبعاثات الضارة التي تسببت في تغيرات مناخية أثرت وستؤثر أيضا إذا استمرت بهذا الشكل.

وأوضح الجبلاوي، أن هناك تنسيق بين لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزارة البيئة، ولقاءات بشكل مستمر لعرض آخر مستجدات هذا المؤتمر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة على استعداد بتقديم كافة الدعم من آراء وأفكار وتنسيق مع الوزارة من أجل نجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج جادة وحقيقية وواضحة.

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