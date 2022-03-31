شاركت في منتدى شباب العالم.. فنانة هندية تدعو محبي السفر زيارة مصر

دعت الفنانة الهندية الشهيرة أميكا شايل، محبي السفر حول العالم لزيارة مصر، وقالت أن مصر بها الكثير والكثير من المعالم وليست فقط أهرامات الجيزة وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف أنديا".

وقالت الفنانة الهندية الشهيرة، كنت في مصر في شهر يناير الماضي وكانت هذه الرحلة في الواقع رحلتي الثانية إلى مصر، وزرت مصر مؤخرا من أجل حضور منتدى شباب العالم 2022 وكان لي شرف تمثيل الهند وقمت بأداء حفل الافتتاح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- تفاصيل رحلة شايل في مصر

و قالت "شايل" أنها استمتعت للغاية برحلتها في مصر، وتحديدا في مدينة القاهرة وشرم الشيخ التي تتمتع بطقس حار نهارا وبارد ليلا، مضيفة نحن عادة نربط مصر بالأهرامات فقط، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، ولكن خلال إقامتك في مدينة شرم الشيخ تسنى لي رؤيتها عن قرب، حيث الشواطئ الخلابة والمياه الصافية والرمال الذهبية والكثير من الرياضات تحت الماء.

وأضافت تقع شرم الشيخ بين شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر ، وخلال رحلة الوصول لشرم الشيخ ترى الكثير من الجبال في كل مكان، ومدينة شرم الشيخ نظيفة جدًا ومخططة بشكل مدهش ومزينة بالأشجار المزهرة.

وتابعت قمت بزيارة ميدان سوهو في شرم الشيخ ومسجد الصحابة في المدينة القديمة، بالطبع لم استطع تفويت زيارة الأهرامات البديعة خلال زيارتي لمصر.

- التسوق في ميدان سوهو

و قالت "أميكا" لقد قمت بالتسوق في منطقة سوهو الشهيرة في شرم الشيخ، وهي جنة الراغبين في التسوق ومحبي التسوق بشكل عام حيث يوجد مختلف البضائع، موضحة لقد ابتعت من سوهو العديد من الأشياء منها عدد من الحقائب، وفستان مصري، وعطور خلابة فضلا عن بعض الهدايا التذكارية مثل لفائف ورق البردي وصناديق المجوهرات .

- القاهرة ومأكولاتها

وقالت الممثلة الهندية، عندما زرت القاهرة تناولت الطعام المصري المدهش وقالت: ان القاهرة لديها ألذ فلافل تناولتها على الإطلاق".

وتابعت، جربت أكبر عدد ممكن من الأطباق المصرية وكذلك جميع أنواع أرغفة الخبز والجبن المختلفة، و استمتعت أيضًا بالأطباق المصرية الشهيرة - فول مدمس ، الكشري، والأرز باللبن فضلا عن المأكولات البحرية مثل أرز الصيادية، وبالطبع تناولت حلويات مصرية مثل البقلاوة والبسبوسة والكنافة، كما أنني أحببت الشاي المصري".