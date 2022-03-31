الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق ومشرفة في حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو

حادث أتوبيس محور
حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو

انتهت الأجهزة الأمنية في القاهرة من رفع حطام حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل حادث إنقلاب أتوبيس المدارس الذي وقع صباح اليوم الخميس على محور جوزيف تيتو.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن سبب حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو اختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس.

كما تبين من المعاينة الأولية والتحريات، إصابة سائق الأتوبيس بسحجات وكدمات، وكذا إصابة مشرفة الأتوبيس.

وكانت غرفة عمليات المرور في القاهرة، تلقت بلاغا أفاد بإنقلاب أتوبيس مدارس على محور جوزيف تيتو، وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية في القاهرة، الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.

الأجهزة الأمنية حطام حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو تحريات الاجهزة الامنية

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