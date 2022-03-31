الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على فني هندسي لاتهامه بتصنيع المفرقعات

اعدام
اعدام

تصدر محكمة الجنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، الحكم على فني هندسي لاتهامه بتصنيع المفرقعات في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهم لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، و يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة.

محكمة الجنايات محاكم طرة جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول القاهرة الجديدة المستشار محمد حماد فني هندسي

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