الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.


وقالت الهيئة، في بيانها، ان هناك المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة تشهده كافة الانحاء خلال الفترة القادمة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة  29 درجة مع نشاط نسبي لسرعات الرياح علي جنوب البلاد، كما تتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

 

وحسب ما تشير الخرائط تدريجيا ينسحب المرتفع السطحى ويبدأ المنخفض السودانى فى النشاط على جنوب البلاد، مع تواجد لمرتفع جوى فى الطبقات العليا . لذلك ستواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى الحارة على أغلب أنحاء البلاد

 

وأوضحت أنه أيضا تدريجيا وخلال الأيام القادمة بإذن الله سترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح لتصبح الأجواء ما بين معتدلة إلى دافئة وخاصة وسط وجنوب البلا .

 

بالإضافة إلى ظهور لسحب مدارية عالية على أغلب أنحاء البلاد ليس لها تأثير يذكر  وربما تستمر فى الظهور عدة أيام قادمة، وأيضا ما زالت الخرائط تشير ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة مع الثلث الأول من شهر رمضان المبارك . 

 

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:


الخميس:
القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 7.
الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 6.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 5.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 3.
شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.
جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.
 

الجمعة:
القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 13.
الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 13.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 12.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25  والصغرى 12.
شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.
جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.
 

السبت:
القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 11.
الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى  11.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 10.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 10.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 10.
شمال الصعيد: العظمى 22  والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

ارصاد رمضان الطقس شهر رمضان الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 31-3-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

كواليس اتصال فيريرا بكيروش بعد مباراة السنغال

زعيم أوسيتيا الجنوبية بعلن نيته تنظيم استفتاء حول ضم بلده إلى روسيا

«ديلى ميل»: مصر تنتظر حدثًا تاريخيًا فى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام