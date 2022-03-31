ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ27 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.



وقالت الهيئة، في بيانها، ان هناك المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة تشهده كافة الانحاء خلال الفترة القادمة حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة مع نشاط نسبي لسرعات الرياح علي جنوب البلاد، كما تتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وحسب ما تشير الخرائط تدريجيا ينسحب المرتفع السطحى ويبدأ المنخفض السودانى فى النشاط على جنوب البلاد، مع تواجد لمرتفع جوى فى الطبقات العليا . لذلك ستواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى الحارة على أغلب أنحاء البلاد

وأوضحت أنه أيضا تدريجيا وخلال الأيام القادمة بإذن الله سترتفع درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح لتصبح الأجواء ما بين معتدلة إلى دافئة وخاصة وسط وجنوب البلا .

بالإضافة إلى ظهور لسحب مدارية عالية على أغلب أنحاء البلاد ليس لها تأثير يذكر وربما تستمر فى الظهور عدة أيام قادمة، وأيضا ما زالت الخرائط تشير ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة مع الثلث الأول من شهر رمضان المبارك .

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:



الخميس:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7.



الجمعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.



السبت:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.