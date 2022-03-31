الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 3 مقاه ومصادرة 17 شيشة فى مركز سمنود بمحافظة الغربية

شيشة
شيشة

أعلن مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بقيادة إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 3 مقاه وكافيهات خلال 24 ساعة، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 17 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.


وأشار رئيس مركز ومدينة سمنود، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

فيما أكد علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه نجح بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمن في إغلاق وتشميع 3 مقاهٍ وكافيهات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 18 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

 

كما قال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 4 مقاهٍ وكافيهات بقرى المركز، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 21 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مؤكدًا علي استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز علي مدار الساعة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وناشد ودعا وشدد محافظ الغربية، علي أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

غلق حماية مقاه ومصادرة الوفد شيشة مركز سمنود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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