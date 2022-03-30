الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 12 فى انقلاب سيارة بطريق «الصالحية- التل الكبير»

حادث مروري
حادث مروري

شهد طريق الصالحية الجديدة اتجاه التل الكبير أمام محطة الغربلة، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن مصرع عامل، وأصيب 11 آخرون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا على طريق الصالحية الجديدة اتجاه التل الكبير أمام محطة الغربلة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

مصرع واصابة الحركة المرورية اجهزة الامن الأجهزة الأمنية حركة المرور شرطة النجدة التل الكبير

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