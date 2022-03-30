الأنبا يؤانس يترأس صلوات قداس الصوم الكبير بدير درنكة

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط، اليوم صلوات القداس الإلهي بالصّوم الكبير المقدس وذلك بدير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة.

شاركه صلوات القداس كهنة وشمامسة الإيبارشية، وعدد كبير من الأقباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تباعد اجتماعي بين المصلين.

كما شارك الأنبا يؤانس في أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط، وألقى يؤانس كلمة خلال الاحتفالية بعنوان التماسك المجتمعي في مواجهة الإرهاب والتطرف وتحدث خلالها على ضرورة أن تتحد جميع فئات المجتمع المصري لأجل مواجهة الفكر المتطرف.

وترهّب الأنبا يؤانس في 18 ديسمبر 1987، وهو من أبناء دير الأنبا بولا، البحر الأحمر، وكان يدعى الراهب القس ثاؤفيلس الأنبا بولا قبل السيامة الأسقفية وتمت رسامته أسقفًا عاما في 6 يونيو 1993 وأسقف أسيوط 24 مايو 2015.

كما شغل منصب أسقف عام وسكرتير البابا شنوده الثالث ومنصب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية ورُسِمَ بيد البطريرك البابا شنودة، جاء أسقفاً لأسيوط عقب رحيل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس دير أبومقار.

كلفه البابا شنوده الثالث بالإشراف على دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين في سوهاج (الدير الأبيض)(2)، والدير الأحمر دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (من عام 1995).

في 1996، كلَّفه البابا شنوده بالإشراف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وكان يمثل الكنيسة في الاجتماعات المسكونية، وهو عضو باللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي من عام 1989.

في 1996، كلَّفه البابا شنوده بالإشراف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وكان يمثل الكنيسة في الاجتماعات المسكونية وهو عضو باللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي من 1989، ويعد الانبا يؤانس من أشهر مسبحي الكنيسة الأرثوذكسية.