الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض ضد الدولة لـ 28 مايو

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمه أمن الدوله العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد حماد ، إعادة إجراءات محاكمة المهندس ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة، إلى جلسة 28 مايو المقبل.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وقررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر امن دولة عليا ومن هذه الاتهامات: حرض علي ارتكاب جريمة ارهابية باستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي " تويتر" وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء تأدية عملها.

نيابة أمن الدولة العليا محاكمة إعادة إجراءات الحبس نشر أخبار كاذبة ارتكاب النظام العام

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وائل لطفي

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