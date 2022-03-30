حبس عاطلين لحيازتهما 126 طربة حشيش بقصد ترويجها بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 126 طربة لمخدر الحشيش و27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش معدة للتصنيع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما تدوير وخلط مخدر "الحشيش"، مُتخذين من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهما وتم إلقاء القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيش هما عثر بحوزتهما علي 126 طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 13 كيلو جرام، و27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش معدة للتصنيع وزنت أكثر من 3 كيلو جرام "بإجمالى قرابة 17 كيلو جرام – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع وزنت جميعها 33 كيلو جرام و155 قرص مؤثر متنوع وعدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع بالإضافة إلى مبلغ مالي و2 هاتف محمول وسلاح أبيض.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها وترويجها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان للتواصل مع عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,200,000 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت حبسهما علي ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد في الميعاد.