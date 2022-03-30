الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

أرشيفية
أرشيفية

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

المرور رجال المرور خدمات المرور المخالفات المرورية مرور القاهرة الخدمات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور»حقيقة وفاة فريدة الديب للمرة التانية فى يوم واحد

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

«الحرارة تكسر حاجز الـ30».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أزمتنا من نبع إرادتنا

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

وقف أنشطة الشرطة.. كيف تواجه إسرائيل عمليات إطلاق النار؟

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة