الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2022.. تفاصيل الخريطة الكاملة لراديو مصر في شهر رمضان

الخريطة البرامجية
الخريطة البرامجية لراديو مصر

استقر راديو مصر على الخريطة البرامجية والمقرر إذاعتها في شهر رمضان المقبل 2022. 

وتشهد خريطة إذاعة راديو مصر العديد من البرامج المتنوعة بين الكوميدي والديني والأعمال الدرامية المختلفة والمقرر إذاعتها عقب أذان المغرب يوميًا في رمضان. 

ويرصد “الدستور” خلال هذا التقرير تفاصيل الخطة البرامجية الجديدة لراديو مصر في شهر رمضان المقبل 2022 والتي جاءت كالتالي:
 

- برنامج "المفتي" مع فضيلة الدكتور الشيخ شوقي علام.

- برنامج "أبواب الخير" مع الدكتور عمرو الليثي.

- برنامج "شوف ياكسلانس" مع كريم كوجاك

- برنامج"حزرو هزروا "مع زياد علي.

- برنامج "معمل أبحاث" مع علا بكر.

- مسلسل "مونتي يار ولبنى زاد " مع أحمد منتصر ولبنى فوزي (سيمي دراما).

-مسلسل "أنا وأخويا على ابن عمه" مع الفنان سامح حسين و مروة عبد المنعم.

- مسلسل "فريدة وزغلول" مع نسرين و أحمد موجي (سيمي دراما).

- مسلسل "آدم وحورية" مع بيومي فؤاد و حورية فرغلي.

- برنامج "سلامة مزاجك" مع منة المصري.

- برنامج "في الطابور" مع راندا الهادي.

-برنامج "كتر خيرك" مع محمد أيمن.

- برنامج "عيادة مصر"  وهو برنامج يقدم نصائح طبية للصائمين وهو من تقديم نسرين عكاشة.

- "المسحراتي" قبل كل أذان الفجر.

- برنامج "طلعت شمس النهارده" مع دينا صلاح الدين.

- برنامج" ع الأصل دور" مع حازم البهواشي"

- برنامج "الصالحون" مع رامي سعد.

- برنامج" راديو مصر الخير" مع لبنى فوزي وأحمد منتصر.

- برنامج" فادعوه بها" مع سامح رجب.

- برنامج "علماء عبر الزمن" مع جلال حبيش.

- برنامج "بداية صح" مع محمد بركة.

- برنامج" عربيتي" مع هشام الزيني.

راديو مصر إذاعة راديو مصر الخريطة البرامجية لراديو مصر الخريطة البرامجية لراديو مصر في شهر رمضان رمضان 2022

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