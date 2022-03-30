الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من جلسات التحكيم للتصفيات النهائية للمجموعتين الأولى والثانية لمبادرة الرعاية الصيدلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أنهت هيئة الدواء المصرية، جلسات التحكيم للتصفيات النهائية للمجموعتين الأولى والثانية لمبادرة الرعاية الصيدلية (ممارسة دوائية متميزة ١٠٠مشروع -  الممارسات الصيدلية تخصص الأورام).

وتمت المناقشة على يومين من خلال الحضور الفعلي بالإضافة للحضور أونلاين لمشروعات المستشفيات المشاركة.

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وفي اليوم الأول كانت مشروعات (مستشفي بنها النموذجى للتأمين الصحي – لمركز أورام المنيا – مركز اورام طنطا – مركز أورام أسوان – مركز أورام قنا- معهد أورام جنوب مصر)،، واليوم الثاني كانت مشروعات (مستشفى دار السلام للأورام، مركز أورام  مستشفى الإسكندرية المركزي، مركز أورام طنطا، المعهد القومي للأورام، مستشفيات الجامعة بالمنيا).

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وبدأت التصفيات النهائية للمشروعات المشاركة في برنامج الصيدلة الإكلينيكية – أورام وذلك لاختيار أفضل ٣ مشروعات تطويرية من خلال جلسات تحكيم ضمت أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والخبراء من أعضاء الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية في حضور  د. شيرين عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية  وشارك في التحكيم د. إسلام عنان  أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، ود. شريف كمال- مدير صيدلية مستشفى ٥٧٣٥٧، ود. محمود محروس- مدير الصيدلة الإكلينيكية مركز أورام ميت غمر،. ود منى شعلان- أستاذ الصيدلة الإكلينيكية، جامعة مصر الدولية، ونرمين ابو السعود- أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية، الجامعة الروسية، وهى البغدادي- أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية، الجامعة البريطانية، ود. هبة أنيس-مشرف التغذية العلاجية بالقسم الداخلي بالمعهد القومي للأورام، ود. ياسر عبد الفتاح-  إخصائي  الأبحاث السريرية، بالمعهد القومي للأورام، ود. غادة علي يونس – مدير عام الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بهيئة الدواء المصرية.

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وتضمنت المشروعات التطويرية المجهودات المنظمة للصيادلة وأعضاء فرق الصيدلة الإكلينيكية- تخصص الأورام في متابعة الحالات المرضية للوقوف على أفضل رعاية صيدلية طبقاً المعايير وخطط العلاج العالمية استهدفت الحد من الأخطاء الدوائية والمشكلات العلاجية مما يضمن آمان المريض وتجنب حدوث مضاعفات بالإضافة للتوفير في تكلفة العلاج الدوائي واستخدام أمثل للموارد المتاحة.

هيئة الدواء المصرية جلسات التحكيم للتصفيات النهائية الرعاية الصيدلية ممارسة دوائية الممارسات الصيدلية الاورام

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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