الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق والفيلات السكنية بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق والفيلات السكنية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على زعيم تشكيل عصابي وراء سرقة 3 شقق وفيلا بمنطقة التجمع الأول.

كانت عدة بلاغات وردت لقسم شرطة التجمع الأول مفادها تعرض 3 شقق  وفيلا السرقة بأحد الكمبوندات، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية أحد المتهمين وتم ضبطهم، وجارِ ملاحقة باقي أفراد التشكيل العصابي، واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

قسم شرطة تشكيل قاضي المعارضات تحقيقات متهمين

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