السويد تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب تركيا

حذرت الحكومة السويدية رعاياها من السفر إلى مدن وبلدات جنوب تركيا، إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأفادت وزارة الخارجية السويدية في بيان لها، بأن "الحكومة السويدية قررت تعديل نصائح السفر إلى تركيا اعتبارا من الاثنين الموافق 28 مارس الجاري لأسباب أمنية".

وأضافت: "تضمن التحذير وصايا لمواطني السويد بعدم السفر إلى ولايات هاتاي وكيليس وشرناق وهكاري على الحدود مع سوريا، إلا في حالة الضرورة القصوى".

وطالبت الخارجية السويدية كذلك بـ"عدم الاقتراب أكثر من 10 كيلومترات من حدود تركيا الجنوبية مع كل من سوريا والعراق".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن "هذه النصائح والوصايا سارية حتى إشعار آخر".